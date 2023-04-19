В России вспыхнул мощный пожар на пластмассовом заводе

В России вспыхнул мощный пожар на пластмассовом заводе3
- 19.04.2023, 14:56
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При горении выделяются ядовитые вещества.
В российском городе Дзержинск (Нижнегородская область) произошел масштабный пожар на предприятии по производству пластмасс. Огонь быстро распространяется и уже охватил 4500 квадратных метров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.
Внутри здания - горючие материалы, которые сложно поддаются гашению, а при горении выделяют ядовитые вещества.
«В Дзержинске на территории предприятия по производству пластмасс и синтетических смол произошел большой пожар. Там загорелся кирпичный склад», - говорится в сообщении.
Местные издания передают, что пожар вспыхнул около часа назад.
«Огонь охватил склад на Автозаводском шоссе в Дзержинске. Там находится научно-производственная компания «Астат», производящая смолы, клей и растворители», - добавляют в сообщении.
При этом в российском МЧС заявили, есть угроза, что огонь перевернется на соседние дома.
Сообщений о погибших и пострадавших пока нет. В настоящее время к тушению пожара привлекли 60 спасателей и 20 машин спецтехники. Пожару присвоен 4 ранг сложности.