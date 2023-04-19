«Павлик, тебе нормальная работа нужна!» 19.04.2023, 14:58

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Как белорусский музыкант открыл свое дело в Польше.

После переезда в Польшу белорусский музыкант Павел Радевич открыл свое дело: теперь он учит людей играть на блок-флейте. MOST рассказывает историю белoруса.

Первые уроки дал отец

Павел Радевич родился под Минском в семье музыкантов. Первые уроки игры на инструменте ему давал отец, теорию — сестра, а мама контролировала, чтобы «Павлика не обижали». После гимназии, в которую ходил Павел, была вторая школа — музыкальная.

— Первым инструментом была блок-флейт и уже после — гобой: походит с виду на кларнет, тоже из черного специального африканского дерева с серебряными кнопочками. В гобое очень много особенностей каверзных разных. Ввиду сложности исполнения и не очень красивого звука вначале обучения, честно, не очень нравилось мне это всё. Тяжело дуть, голова кружится, трости эти, да и для ребенка инструмент не легкий сам по себе.

После музыкальной школы Павел учился в «Гимназии-колледжа искусств им И.О. Ахремчика», потом в «Музыкальном колледже им. М.И. Глинки», а затем поступил в Академию музыки. Был лауреатом национальных и международных конкурсов, выступал на концертах.

— После академии отработка в музыкальном театре, куда меня приняли еще вначале 5 курса сразу на высшую категорию после прослушивания и международных побед. Работая в театре в 2019 я поступаю в магистратуру на Арт-менеджмент в «Университет культуры». Защитил магистерскую работу «Арт-проект в структуре маркетинговых коммуникаций театра».

С оркестра на бетон

Мыслей о переезде у белoруса никогда не было: «каждый день праздник, жил на проспекте».

— Так случилось, что разошлись с девушкой, которая нравилась мне. Принял решение поехать в Европу и посмотреть, что будет. Город выбирал 2 секунды, спросил, куда едет друг с семьей и все! Вроцлав, — рассказывает Павел.

Первая работа Павла была с белорусами и украинцами: красили подъезды, библиотеку в Кракове.

— Потом были солнечные панели на крыши, бетон на трамвайных путях, скважины вручную до 10 метров для воды и завод LG! Контрастненько, с оркестра на бетон, правда? Параллельно этих работ всех я ездил на конкурсы в оркестры, и мог бы устроиться, но работа, и должные занятия, чтобы быть в форме всегда совмещать тяжело. Чтобы хорошо бегать на выступлениях, всегда бегать нужно, а это время. На практике я никогда не применял знания данные в магистратуре, и тут у меня была возможность, на испытательном сроке 2 недели я чуть-чуть поработал менеджером. На протяжении всего пути меня окружали не поляки, и я не выучил язык.

Заболел зуб — решил открыть своё дело

Идея открыть своё дело в Польше возникла тогда, когда Павлу заболел зуб и он не мог играть на гобое.

— Мне начали сокращать ночные смены на заводе. Понял, что если что-то прямо сейчас не придумаю, завтра уже поздно будет, — говорит белoрус.

Павел решил обучать всех желающих играть на «блок-флейте».

— Блок-флейта — деревянный или пластиковый духовой музыкальный инструмент. Представляет собой полую трубку со свистком на одном конце и отверстиями. Хроматический — что позволяет играть любую мелодию. Очень простой в использовании. Решил популяризировать его и свои занятия. На протяжении учеб своих, время от времени работал педагогом в музыкальных школах, — рассказывает Павел Радевич.

Разработал универсальную программу

Белoрус разработал универсальную программу, которая позволяет за два месяца освоить инструмент, нотную грамоту и «понимать, что происходит вообще».

— Всё индивидуально, у меня не школа и я не учитель. Мы — друзья, просто я как более опытный мастер, рассказываю тебе и показываю что такое музыка. Я нашёл помещение, где могу проводить занятия и вот у меня уже два ученика, видео клип, и с каждым днем все становится шире. Люди узнают обо мне, о том, чем я занимаюсь, — говорит Павел.

Из-за не знания польского языка, белoрус проводит занятия «только для всех, кто понимает язык, на котором говорю я».

— «Какая MUZYKA. DUDKA, Павлик, тебе нормальная работа нужна!». А теперь я сам себе работа, — говорит белoрус.

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