Дипломатия в образе «квартала красных фонарей» 1 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

19.04.2023, 15:02

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Точная характеристика ведомства Лаврова.

Фронтвумен МИД России Мария Захарова сообщила, что вчера в МИД России были вызваны послы США, Канады, Великобритании:

«Вчера они были вызваны в МИД, им было все объяснено, причем так в жесткой тональности, без какого-то, знаете, желания, что-то смягчить, как-то спустить на тормоза».

Причиной, вероятно, послужило посещение послами суда над Владимиром Кара-Мурзой и их комментарии в связи с людоедским приговором политику.

Что именно было сообщено послам, мы не знаем. Но стоит заметить, что Россия сама в добровольном порядке в своих международных договорах взяла на себя обязательства соблюдать права человека. И если власти нашей страны эти обязательства нарушают, то указание на это не является вмешательством во внутренние дела.

К тому же главное несогласие приговор Владимиру Кара-Мурзе вызвал в России среди респектабельной, разумной части российского политического класса.

Но вот слова Марии Захаровой показательны. «Без тормозов, в жесткой тональности» - точная характеристика современной российской «дипломатии». Неумной, задиристой, провальной, говорящей на плохом английском языке (Лавров, Небензя, посол в Австралии Павловский и др.)

Между прочим, образ самой Марии Захаровой, размещающей в открытом доступе двусмысленные фото и видео «с клубникой», наглядно говорит о деградации российской дипломатической службы - дает этой деградации образное оформление. То, что нормально для квартала «красных фонарей» в Амстердаме, не является допустимым для сотрудника дипломатического ведомства. Даже если это не прописано в правилах. То, что само собой понятно, не надо никуда записывать.

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