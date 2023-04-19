Дипломатия в образе «квартала красных фонарей»1
- Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»
- 19.04.2023, 15:02
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Точная характеристика ведомства Лаврова.
Фронтвумен МИД России Мария Захарова сообщила, что вчера в МИД России были вызваны послы США, Канады, Великобритании:
«Вчера они были вызваны в МИД, им было все объяснено, причем так в жесткой тональности, без какого-то, знаете, желания, что-то смягчить, как-то спустить на тормоза».
Причиной, вероятно, послужило посещение послами суда над Владимиром Кара-Мурзой и их комментарии в связи с людоедским приговором политику.
Что именно было сообщено послам, мы не знаем. Но стоит заметить, что Россия сама в добровольном порядке в своих международных договорах взяла на себя обязательства соблюдать права человека. И если власти нашей страны эти обязательства нарушают, то указание на это не является вмешательством во внутренние дела.
К тому же главное несогласие приговор Владимиру Кара-Мурзе вызвал в России среди респектабельной, разумной части российского политического класса.
Но вот слова Марии Захаровой показательны. «Без тормозов, в жесткой тональности» - точная характеристика современной российской «дипломатии». Неумной, задиристой, провальной, говорящей на плохом английском языке (Лавров, Небензя, посол в Австралии Павловский и др.)
Между прочим, образ самой Марии Захаровой, размещающей в открытом доступе двусмысленные фото и видео «с клубникой», наглядно говорит о деградации российской дипломатической службы - дает этой деградации образное оформление. То, что нормально для квартала «красных фонарей» в Амстердаме, не является допустимым для сотрудника дипломатического ведомства. Даже если это не прописано в правилах. То, что само собой понятно, не надо никуда записывать.
Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»