Александр Кабанов: Лукашенко перестал доверять своим пропагандистам 1 19.04.2023, 15:12

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Александр Кабанов

Информационный голод сделает свое дело.

Как сообщал сайт Charter97.org, вчера так называемая «палата представителей» приняла в первом чтении новую версию закона о СМИ в Беларуси. Поправки в «закон» расширяют возможности для закрытия любого издания. Под запретом или полным уничтожением оказались практически все независимые СМИ.

Ситуацию для телеграм-канала «Баста!» прокомментировал бывший политзаключенный, блогер, автор YouTube-канала «Народный репортер» Александр Кабанов:

— Сделаны определенные выводы из событий 2020 года. Идет обычная зачистка информационного пространства. До 2020 года ему (Лукашенко — ред.) докладывали, что средства, выделяемые на госпропоганду, успешно освоены, все под контролем. «БРСМ» и «Белая Русь» «пользуются авторитетом», «власть уважают».

Оказалось, что не так. Граждане больше читают независимые СМИ, смотрят блогеров, доверяют им. Лукашенко просто перестал доверять своим пропогандонам и решил, что с этой задачей лучше справятся «силовики». Запрет, административки, уголовки за просмотры, лайки, тем более распространение - это работа силового блока: зачистить и оставить только госпропоганду.

И это «работает». У блогеров проблемы с просмотрами, с подписчиками — с обратной связью. Но это ненадолго. Информационный голод сделает свое дело. Контролировать информационное пространство — очень дорогое удовольствие, а ресурсы у Луки ограничены. Есть усталость и у силовиков. Прорвет в свое время.

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