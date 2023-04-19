Зеленский прибыл на границу с Беларусью 4 19.04.2023, 15:24

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Стало известно о цели визита.

В среду, 19 апреля, президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Волынскую область и побывал на пограничном участке, где сходятся границы Украины, Польши и Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента Украины.

Так, он ознакомился с обустройством государственного рубежа на этом направлении.

Президент Украины также осмотрел пункт наблюдения и двухуровневую систему рвов на границе. С позиции наблюдательного поста было продемонстрировано, как с помощью систем удаленного видеонаблюдения осуществляется круглосуточный надзор за границей. Ему также показали системы обнаружения беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщили пограничники Зеленскому, с целью обеспечения надежной защиты украинской границы и готовности к отражению возможного вторжения противника с территории Беларуси происходит наращивание инженерных заграждений, фортификационных сооружений и настройка систем удаленного видеонаблюдения.

Президент Украины пообщался с военнослужащими Государственной пограничной службы и вручил им награды.

«Имею честь быть сегодня здесь, поздравить вас, поблагодарить за защиту государственной границы. Хочется говорить о границе, находясь именно здесь, на Волыни, у границы Украины с Беларусью и Польшей. Вы героические и крепкие люди. Хочу вас поблагодарить за защиту нашего государства в Бахмуте. Знаю, как крепко вы там стояли, держали Бахмут», - сказал Зеленский.

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