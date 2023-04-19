В Беларуси найден долгострой-рекордсмен 1 19.04.2023, 15:21

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Строительство приостанавливали 19 раз.

Речь идет о жилом доме на улице Строителей в Солигорске. Строительство этого здания приостанавливалось 19 раз суммарно на 20 месяцев. Коллегия Комитета госконтроля озвучила результаты контроля в строительной отрасли, пишет realt.by.

КГК отмечают тенденцию, что долгостроев в стране становится меньше. На 1 января 2022 года числилось 30 объектов сверхнормативного строительства, на 1 января 2023 — 17, на 31 марта 2023 — 12 объектов.

— Однако застройщики уклоняются от отнесения жилых объектов к категории сверхнормативных путем неоднократного оформления приостановок строительных работ. Ими приостанавливалось строительство каждого второго из возводимых на 1 февраля 2023 жилых домов (207 из 400), — отметили в ведомстве. — По 30 домам суммарные периоды многократных приостановок превысили нормативные сроки их строительства. К примеру, в Могилеве по двум домам готовность была всего от 5% до 8%. Строительство жилого дома по улице Строителей в Солигорске приостанавливалось 19 раз суммарно на 20 месяцев. Основные причины приостановок — неритмичность финансирования, отставание от графиков производства работ.

Вероятно, речь идет о доме повышенной комфортности на улице Строителей в Солигорске. Сдать его планировали в 2021 году.

Кроме этого, в КГК рассказали и о тех случаях, когда дом вводится в эксплуатацию, хотя строительство встроенных или пристроенных нежилых помещений, автомобильных паркингов и инженерных сетей еще не закончено. На 1 февраля 2023 было 23 таких объекта.

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