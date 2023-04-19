В Кобрине 60-летний «Брюс Ли» нунчаками разбивал видеокамеры 4 19.04.2023, 15:32

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Говорит, что защищал право на личную жизнь.

Житель Кобрина считал, что камеры видеонаблюдения — вмешательство в личную жизнь, поэтому разбил все видеокамеры в парке. По камерам его и опознали. На мужчину завели уголовное дело за хулиганство, сообщает МВД.

В шесть часов утра в милицию Кобрина поступил звонок от работника парка культуры и отдыха имени Суворова — кто-то повредил четыре камеры видеонаблюдения.

Прибывшие силовики установили, что около двух часов ночи мужчина, находясь в парке, начал наносить прицельные удары нунчаками по камерам наблюдения, установленным на фонарных столбах. Разбив все доступные видеокамеры, он скрылся из парка.

Его личность установили — им оказался 60-летний местный житель.

«Как выяснилось, кобринчанин приобрел нунчаки через интернет и использовал их, чтобы повредить видеооборудование. Причиной противоправного поступка явилось неприятие задержанным видеонаблюдения, которое, по его мнению, нарушает личную жизнь», — рассказали в милиции.

Возбуждено уголовное дело за хулиганство.

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