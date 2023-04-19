«Путин сидел на полу и истерически плакал» 5 19.04.2023, 15:30

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фото: epa

Новая стратегия лечения главы Кремля дала побочный эффект.

Врачи изменили стратегию лечения российского диктатора Владимира Путина, потому что предыдущие две терапии не дали результата. Новые препараты дали неожиданную «побочку» - у хозяина Кремля якобы случился нервный срыв. Об этом пишет Telegram-канал «Генерал СВР», который якобы ведет бывший генерал Службы внешней разведки (СВР) РФ.

По данным канала, в субботу у Путина начался новый скорректированный этап лечения с новыми препаратами, а около десяти вечера 18 апреля охрана услышала странные звуки из комнаты, где находился президент РФ.

«На стук в дверь Путин не отвечал, попытки определить, что происходит, иными способами результатов не принесли и, потратив около семи минут, охрана, вызвав дежурных медиков, решила войти в помещение, где находился президент. Путин сидел на полу возле дивана и истерически плакал. На нем была только мокрая белая футболка, которую он вероятно пытался снять, и черный носок на правой ноге, рядом лежал разорванный на части подгузник, которыми Путин в последнее время пользуется постоянно. На все обращения к нему, президент практически не реагировал, продолжая плакать навзрыд", - говорится в сообщении.

Медики сделали Путину инъекцию с антипсихотическим препаратом. Когда хозяину Кремля стало легче, его помыли, переодели и уложили в постель.

«Пока непонятно, является ли это состояние Путина побочным действием от применения новых препаратов или что-то иное, но вряд ли подобное поведение главы государства во время прямой линии вдохновит граждан России и дальше терпеть режим. Можно конечно выпустить двойника, но тот в последнее время, как говорит президент, «несет пургу», того и глядишь 8 июня с наступающим новым годом поздравит», - резюмировали на канале.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что российский диктатор Владимир Путин болен раком и вскоре может умереть.

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