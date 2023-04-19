Полковник СБУ объяснил, почему в России массово отменяют парады к 9 мая 2 19.04.2023, 15:32

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Военный эксперт назвал две причины.

В приграничных с Украиной российских регионах начали массово отменять мероприятия к 9 маю. Это связано с тем, что у стране-агрессоре попросту не осталось боеспособной техники, уверен военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула.

В интервью «Главреду» он пояснил, что для того, чтобы проводить парад 9 мая, на нем надо что-то показывать.

«Но вся та техника, которая была на парадах, уже разбита в Украине. Показывать нечего. Что Путин привезет на парад – танки Т-65 и Т-64 будет снимать технику с позиций и везти ее в Москву, а потом обратно? Нечего показать, вот в чем дело. Поэтому, конечно, они и отменяют эти парады», - отметил эксперт.

Также Притула подчеркнул, что в Кремле опасаются реальных выступлений недовольства россиян.

«Они будут избегать скопления людей, чтобы они между собой не общались, потому что это может быть неконтролируемо. Но показывать действительно уже нечего», - подытожил полковник запаса.

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