Лукашисты признали, что белорусский пограничник незаконно пересек границу Литвы 19.04.2023, 15:37

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Военный зашел на литовскую территорию на глубину до 1 метра.

Государственный пограничный комитет прокомментировал претензии литовской стороны о нарушении белорусским пограничником границы. Один случай ГПК признал, второй — нет.

ГПК «опроверг» претензии литовской стороны по поводу инцидента, случившегося 18 апреля.

А вот инцидент, произошедший 12 апреля, ГПК признал.

«В ходе расследования установлено, что 12 апреля белорусским военным был допущен непреднамеренный заход на территорию Литовской Республики на глубину до 1 метра. О результатах этого расследования была проинформирована литовская сторона, однако обратной связи и запросов о предоставлении дополнительной информации от сопредельной стороны до настоящего времени не получено», — заявили в ГПК.

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