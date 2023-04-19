Лукашисты признали, что белорусский пограничник незаконно пересек границу Литвы
- 19.04.2023, 15:37
- 1,694
Военный зашел на литовскую территорию на глубину до 1 метра.
Государственный пограничный комитет прокомментировал претензии литовской стороны о нарушении белорусским пограничником границы. Один случай ГПК признал, второй — нет.
ГПК «опроверг» претензии литовской стороны по поводу инцидента, случившегося 18 апреля.
А вот инцидент, произошедший 12 апреля, ГПК признал.
«В ходе расследования установлено, что 12 апреля белорусским военным был допущен непреднамеренный заход на территорию Литовской Республики на глубину до 1 метра. О результатах этого расследования была проинформирована литовская сторона, однако обратной связи и запросов о предоставлении дополнительной информации от сопредельной стороны до настоящего времени не получено», — заявили в ГПК.