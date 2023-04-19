Белорус в результате наезда на люк разбил авто и подал в суд на коммунальщиков 2 19.04.2023, 15:47

Что было дальше?

В Гомельской области Ветковский районный суд рассматривал не самое обычное дело. Летом прошлого года белорус двигался по одной из городских улиц на автомобиле Ford Tourneo и наехал колесом на люк, пишет «Онлайнер».

Машину выбросило на пешеходную дорожку, после чего она врезалась в столб. Сам водитель получил телесные повреждения. Мужчина не растерялся и решил подать в суд на организацию КЖУП «Ветковское», ответственную за обслуживание данного участка дороги.

Белорус просил взыскать стоимость уничтоженного автомобиля (37 420 рублей), упущенную выгоду (6120 рублей), компенсацию морального вреда (10 000 рублей), услуги эвакуатора (240 рублей), экспертизу (350 рублей), оплату юридической помощи (320 рублей), расходы по оплате комиссионного вознаграждения банкам (19,40 рубля) и уплату государственной пошлины (2303,47 рубля).

Суд удовлетворил иск лишь частично: взыскать с КЖУП «Ветковское» в пользу пострадавшего сумму причиненного вреда в размере 6495,47 рубля, убытки в виде упущенной выгоды в размере 1461,60 рубля, убытки за оказание услуг эвакуатора в размере 240 рублей, компенсацию морального вреда в размере 400 рублей. Также разрешен вопрос о судебных расходах.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».