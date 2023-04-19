«Это действительно впечатляет»: генерал США назвал главную ошибку российской армии 19.04.2023, 15:42

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Инвестиции в модернизацию вооруженных сил РФ не помогли.

Российские захватчики очень недооценили мощность Вооруженных сил Украины, переоценили собственные силы. Но самая большая ошибка россиян в том, что их телекоммуникационная система одноканальна, и ее можно легко найти. Об этом заявил бывший директор ЦРУ генерал армии США в отставке Дэвид Петреус в интервью «Радио Свобода».

«Они (россияне – ред.) полностью недооценили украинские силы и полностью переоценили российские силы. И они не смогли навязать свою линию военной кампании и подготовить силы для проведения этой кампании. Кроме того, у них не было современных телекоммуникационных систем. Поэтому генералы продолжали гибнуть», – заявил Петреус.

Американский генерал также отмечает, что российским бойцам не хватает профессионализма и тренировок.

«Они не тренировали свои войска, мы всегда знали, что им не хватает профессионального сержантского состава, который является основой наших сил на Западе. Было много ошибок, которые они продемонстрировали, некоторые из них были ожидаемыми, другие были неожиданными. Например, тот факт, что их телекоммуникационная система одноканальна, и вы можете легко ее найти. Она не зашифрована. Она также высокочастотная – это означает, что она распространяется очень широко, любой может уловить ее с помощью полицейского сканера, в отличие от нашей системы, использующей частотную модуляцию (FM)», – сказал Петреус.

Генерал подчеркнул, что то, что эти системы не зашифрованы, «действительно впечатляет, учитывая, сколько россияне инвестировали в модернизацию своих вооруженных сил».

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