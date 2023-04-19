Военный эксперт: Кремль пытается отвлечь внимание от провала в Бахмуте 19.04.2023, 15:51

В городе идут ожесточенные бои.

262-й день обороны Бахмута. Создается такое впечатление, что поездкой по оккупированным территориям Путин не только пытался посоревноваться с Владимиром Зеленским, но и отвлечь внимание внутреннего российского потребителя от того, что уже вторая половина апреля, а Бахмут не захвачен. Об этом написал в своем Telegram-канале известный украинский военный эксперт Александр Коваленко.

В городе продолжаются ожесточённые бои. Самый интенсивный по степени штурмов со стороны российских оккупационных войск (РОВ) является северный сектор. Там оккупанты продолжают ползучее продвижение по улицам Победы, Обороны и Леваневского к Юбилейной, которая является городским продолжением 0506.

В результате оккупанты вышли на Аллею роз. Продвижение их так же обусловлено подтягиванием дополнительных сил с полей. В частности из-под Хромово.

В свою очередь в южном секторе для оккупантов нет особых продвижений. Чайковского остаётся под контролем Вооруженных сил Украины, буфер с Корсунского на месте.

«Железка» так же остаётся для оккупантов непреодолимым препятствием, в районе которой продолжаются позиционные бои.

В целом ситуация сохраняет свою критическую стабильность. Но главное, что россияне не могут навязать СОУ свои условия ведения боёв.

РОВ по-прежнему не могут взять город в оперативное окружение, а так же нарушить мобильную оборону ВСУ в самом городе. Срыв поставленной задачи о захвате Бахмута на Пасху ставит под серьёзные сомнения целесообразность любых прочих дед-лайнов. И не зря.

Слава нации!

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