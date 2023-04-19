Медведев и надувная «Армата» Телеграм-канал «Сеятель ветра»

19.04.2023, 16:11

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Чем экс-президент России хочет рассмешить корейцев.

Дмитрий Медведев отреагировал на новость о том, что Южная Корея готова поставлять оружие украинцам.

«Интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новейшие образцы российского оружия у своих ближайших соседей – наших партнёров из КНДР?» - спрашивает он в телеграмме.

Не ясно, какие именно новейшие образцы Медведев имеет в виду. Выставочную надувную «Армату» или Т-55, которые сейчас в основном и направляют на фронт в Украину. Но реакцию Кореи предсказать достаточно просто.

Вероятно, в обоих случаях корейцы умрут от смеха.

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