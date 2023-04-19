План по штрафам в Минске перевыполнили в три раза 4 19.04.2023, 16:16

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Собрали почти $10,5 миллионов.

За 2022 год в городской бюджет Минска собрали в виде штрафов 30 млн 763,8 тысячи белорусских рублей (это почти 10,5 млн долларов), а планировалось собрать 11 млн 53,9 тысячи рублей. Отчет был опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Всего в казну города было собрано 7 млрд 385,5 млн белорусских рублей, а израсходовано 7 млрд 257,8 млн. Профицит составил 127,7 млн.

Крупнейшими статьями доходов стали налог на доходы и прибыль – 5,79 млрд рублей вместо запланированных 5,43 млрд, а также налог на товары (работы, услуги) – 433,24 млн рублей вместо запланированных 476,55 млн.

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