Можно ли подать документы в два вуза одновременно? 2 19.04.2023, 16:37

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Пояснили в Минобразования.

Подать документы в два вуза одновременно невозможно. Об этом заявил Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Минобра.

«Комплект или перечень документов, который абитуриент подает в приемную комиссию, определен правилами приема. Там четко прописано, что в приемную комиссию должен быть подан оригинал документа об образовании, оригиналы сертификатов ЦЭ и ЦТ. Поэтому подать документы в два вуза одновременно невозможно», — цитирует БелТА Сергея Пищова.

Он подчеркнул, что приемлема только личная подача документов и только их оригиналов.

«Приемные комиссии в вузах в последний день приема работают до 18.00. И все, кто будет находиться в это время в стенах университетов, смогут подать документы. Никто не запрещает абитуриентам приехать до этого времени и привезти свои документы в нужный вуз», — отметил начальник главного управления.

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