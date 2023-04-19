Президент Польши: Бойцы Варшавского гетто – еврейские и польские герои 19.04.2023, 16:45

Анджей Дуда

Фото: prezydent.pl

В Варшаве прошла специальная церемония, посвященная 80-й годовщине восстания в Варшавском гетто.

Еврейские бойцы, противостоявшие нацистам в Варшавском гетто в 1943 году, являются героями как еврейского народа, так и польской нации, заявил президент Польши Анджей Дуда, выступая на специальной церемонии по случаю 80-й годовщины восстания в гетто, которое продолжалось с 19 апреля по 16 мая. Об этом пишут «Детали».

У памятника героям гетто в Варшаве десятки людей, переживших Холокост, и высокопоставленные лица, включая президентов Израиля, Польши и Германии, под звуки сирен почтили минутой молчания память о евреях, погибших в восстании.

«Сегодня мы склоняем головы перед героями восстания в Варшавском гетто», – сказал Дуда, отдавая дань уважения всем тем, кто, по его словам, «боролся против ненависти и нацизма за свою свободу и достоинство».

Польский президент подчеркнул, что для страны в целом они являются «символом мужества, решимости и храбрости», а также «воли бороться за свою свободу, воли принимать решения о своей судьбе».

Дуда сказал, что, по его мнению, их храбрость вопреки всему способствовала окончательной победе над нацистами.

«Это общие герои. Они герои Израиля. Они герои евреев всего мира. Они герои Польши и поляков, многие из которых участвовали в Варшавском восстании», – сказал Дуда.

Президент Израиля Ицхак Герцог сказал, что восстание было «эмблемой героизма в самый темный час человечества».

«Здесь, на этом месте, где мы собрались, находилось гетто, тесное, шумное, бурлящее жизнью, – сказал он. – Рядом находился «пункт сбора», или Umschlagplatz. Именно там была решена судьба 300 000 польских евреев: детей, стариков, женщин и мужчин, которые были депортированы в лагерь смерти Треблинка».

Он напомнил слова, сказанные в то время Цивией Любеткин, которая входила в руководство восстания. «Нам было ясно, что у нас нет шансов на победу, в обычном смысле этого слова. Но мы знали, что в конце концов мы выйдем победителями. Мы – слабые. Но наша сила заключалась вот в чем: мы верили в справедливость. Мы верили в человечность».

Герцог поблагодарил Дуду за его усилия по сохранению и увековечиванию памяти погибших в Холокосте евреев, в том числе за поддержку нынешней церемонии.

«Мы должны помнить: в памяти о Холокосте нет ничего постмодернистского или релятивистского. Абсолютное зло существовало, в виде нацистов и их пособников. И абсолютное добро существовало в виде жертв и восставших, от каждого народа. И при передаче этого наследия потомкам оно должно отражать эту неоспоримую аксиому: никаких «если», никаких «но»», – сказал Герцог.

Впервые в церемонии принял участие президент Германии Франк Вальтер-Штайнмайер.

«Ужасные преступления, совершенные немцами здесь, наполняют меня стыдом, но также благодарностью и смирением за возможность участвовать в этом событии в качестве первого главы немецкого государства», – сказал он.

«Мы, немцы, извлекли уроки, – продолжил Вальтер-Штайнмайер. – Когда мы говорим «никогда больше», мы подразумеваем, что никогда больше не будет расизма и преследований, но также никогда больше не будет оккупации и агрессии в Европе, поэтому мы, Польша и другие союзники помогаем Украине в войне против агрессии Владимира Путина».

«Я убежден, что за последние месяцы наши страны стали еще ближе. Наша дружба покоится на более прочном фундаменте», – сказал Штайнмайер.

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