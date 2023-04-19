В Молодечно люди стали находить на улице бесхозные евро «с сюрпризом» 19.04.2023, 16:58

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Попытка обмена закончилась для одной из женщин неприятностями.

Сразу два человека пытались обменять в Молодечно странные купюры евро, пишет onliner.by. Одну из них пришла обменять 47-летняя женщина, банкноту она нашла на остановке. Вторую принесла 50-летняя женщина, которая получила деньги от своего сожителя — эти евро он нашел в мусорке.

Оказалось, деньги не имеют ценности, поскольку это сувенирные банкноты, сообщают в Молодечненском РУВД.

На банкнотах были надписи «souvenir production» и «не является платежным средством». В первом случае 47-летняя женщина не заметила предупреждающих надписей и попыталась сдать евро как настоящие — в результате кассир вызвала сотрудников ОБЭП. Что было дальше, не сообщается. Во втором случае 50-летняя молодечненка знала, что евро не настоящие, поэтому ее действия квалифицированы по статье 209 «Мошенничество» УК Республики Беларусь.

Напомним, что даже если вы нашли настоящие деньги, оставлять их себе не нужно — иначе можете стать участником уголовной истории.

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