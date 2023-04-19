Медики назвали самый полезный перекус для сердца 19.04.2023, 17:12

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Он предотвращает накопление жировых отложений в артериях.

Регулярное употребление в пищу орехов и семян может снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Это подтверждает исследование ученых из Университета Осло (Норвегия) и Каролинского института в Стокгольме (Швеция). Результаты работы ученых, опубликовано в журнале Food & Nutrition Research.

Специалисты провели систематический обзор и метаанализ 60 исследований, в которых изучалось влияние различных орехов и семян на здоровье сердца и сосудов, артериальное давление и метаболическое здоровье.

Результаты исследований, показали, что орехи помогают поддерживать низкий уровень «плохого» холестерина в крови и предотвращают накопление жировых отложений в артериях. И то, и другое снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

«Если вы будете съедать горсть орехов (около 30 граммов) каждый день в качестве перекуса, вероятность развития у вас сердечно-сосудистых заболеваний снизится на 20–25 процентов», — говорит Эрик Арнесен, ведущий автор исследования.

К сожалению, исследователи не обнаружили подтверждений того, что потребление орехов нормализует артериальное давление и предотвращает развитие сахарного диабета второго типа.

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