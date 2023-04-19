В Беларуси определили список поселений и садовых товариществ, где нельзя будет купить участок земли 19.04.2023, 17:21

Постановление вступит в силу завтра.

В Беларуси составили список населенных пунктов и садовых товариществ, где нельзя будет купить участок земли, сообщает nashaniva.com. Решение прописано в постановлении «совета министров» от 17 апреля 2023 года №257. Внесенные в список участки земли в различных белорусских населенных пунктах и садовых товариществах нельзя будет приобрести в частные руки.

Причина такого решения — в этих местах разведанные месторождения полезных ископаемых. Поэтому в пределах этих залежей нельзя будет приобрести землю. Такая норма содержалась и в Кодексе о земле, который действовал до 1 января 2023 года.

Например, в Минском районе в документ попали определенные участки земли в деревне Боровляны (западная часть), Королев Стан, Слободщина, Юхновка (восточная часть), Ефимово, Пересека, Дергаи, Цесино, Марьяливо (северная часть), Зацень и агрогородке Михановичи.

Прежнее подобное постановление от 14 января 1995 года №11 отныне теряет свою силу, а узнать границы участков, которые нельзя будет купить в Беларуси, можно в местных исполкомах и других профильных организациях.

Полный перечень населенных пунктов и садовых товариществ, где запретили продавать участки земли, можно найти здесь, а постановление вступает в силу 20 апреля 2023 года.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».