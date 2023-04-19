Завтра в Беларуси будет до +19°С
- 19.04.2023, 17:30
Прогноз погоды на 20-22 апреля.
20 апреля погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный умеренный, днем порывистый, пишет pogoda.by.
Температура воздуха минимальная ночью +3..+9°С, максимальная днем +14..+19°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем – падать.
21-22 апреля сохранится влияние области повышенного атмосферного давления. Ожидается облачная с прояснениями погода.
21 апреля преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, северный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+8°С, максимальная днем +11..+18°С.
22 апреля преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от слабого до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +2..+9°С, максимальная днем +12..+19°С.