Завтра в Беларуси будет до +19°С 19.04.2023, 17:30

Прогноз погоды на 20-22 апреля.

20 апреля погодные условия в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный умеренный, днем порывистый, пишет pogoda.by.

Температура воздуха минимальная ночью +3..+9°С, максимальная днем +14..+19°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем – падать.

21-22 апреля сохранится влияние области повышенного атмосферного давления. Ожидается облачная с прояснениями погода.

21 апреля преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, северный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+8°С, максимальная днем +11..+18°С.

22 апреля преимущественно без осадков. Ветер переменных направлений от слабого до умеренного. Температура воздуха минимальная ночью +2..+9°С, максимальная днем +12..+19°С.

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