Пропагандист Азаренок обещает разжигать ненависть к белорусам «на всех базарах» 17 19.04.2023, 18:14

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Ранее пропагандист-ябатька оскорблял белорусов в эфире СТВ.

Гомельский волонтер Илья Миронов в конце января направил в Следственный комитет заявление с просьбой возбудить уголовное дело в отношении пропагандиста телеканала СТВ Григория Азаренка.

Поводом стало видео с названием «Азаренок: шаг навстречу тем, кто хочет вернуться, — это сталинский шаг, это мощнейшая воля Лукашенко». По мнению Ильи Миронова, Азаренок совершил действия, «направленные на возбуждение ненависти, вражды, а также унизил честь и достоинство группы людей по признакам принадлежности к определенной социальной группе». Из СК его заявление перенаправили в МВД.

Также Миронов пожаловался на другого известного пропагандиста — автора «СБ. Беларусь сегодня» Андрея Муковозчика. Ответил Миронову пока что только Григорий Азаренок.

— Да, я испытываю острую неприязнь, переходящую в ненависть, презрение и омерзение к социальной группе, которую можно обозначить как «змагары, бэчебанутые, либералы, подзападники, предатели, ублюдки, скоты, мрази, сблев белорусского народа, конченые подлые твари». Готов повторить это на любом суде. И распаливать эту ненависть на всех базарах, — написал Азаренок.

Пропагандист годами оскорбляет оппонентов режима Лукашенко. И пока не несет за это никакой ответственности.

Как сообщал Charter97.org, на маршах протеста в 2020 году Азаренка выгоняли пинком под зад, отвешивали пощечины и плевали ему в лицо.

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