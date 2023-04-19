ВСУ уничтожили два склада боеприпасов РФ и отбили более 40 атак на Донбассе 19.04.2023, 18:27

Вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

Украинские военные продолжают отбивать атаки оккупантов в Донецкой области и уничтожать вражеские склады боеприпасов.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российская Федерация продолжает игнорировать Международное гуманитарное право, наносит удары, производит обстрелы не только по позициям украинских войск, но и по гражданской инфраструктуре населенных пунктов, терроризируя мирных жителей.

В течение суток противник нанес 3 ракетных и 37 авиационных ударов, в частности, применил 12 БпЛА типа «Шахед-136». 10 из них были уничтожены украинскими защитниками. Кроме того, враг совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой. Противник, ценой больших потерь продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток на указанных участках фронта отражено более 40 атак врага. Самые ожесточенные бои ведутся за Бахмут и Марьинку.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. В течение суток противник совершил обстрелы населенных пунктов Бояро-Лежачие, Искрисковщина, Волфино, Екатериновка и Кондратовка Сумской области, а также Стрелка, Огурцово, Волчанск, Петропавловка, Караическое, Землянки и Отрадное в Харьковской области.

На Купянском направлении вражеским артиллерийским обстрелам подверглись Красное Первое, Новомлынск, Двуречная, Западное и Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении противник пытался улучшить тактическое положение, вел безуспешные наступательные действия в районе южной окраины населённого пункта Кременная. Артиллерийским обстрелам подверглись Стельмаховка, Невское, Диброва, Кузьмино, Белогоровка Луганской области и Ивановка и Верхнекаменское в Донецкой области.

В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. От вражеских обстрелов пострадали Федоровка, Васюковка, Миньковка, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Предтечино, Константиновка, Дружковка, Александро-Шультино, Белая Гора, Дружба и Железное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Авдеевки, Водяного и Первомайского Донецкой области, успеха не имел. Обстрелял, в частности, Новокалиново, Авдеевку, Нетайлово, Первомайское и Невельское.

На Марьинском направлении в течение суток украинские защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районах Марьинки и Победы Донецкой области. Вместе с тем вражеским обстрелам подверглись Красногоровка, Георгиевка и Новомихайловка.

На Шахтерском направлении в течение текущих суток враг безуспешно пытался вести наступательные действия в районе Угледара. Обстреливал Угледар, Новоукраинку и Великую Новоселку Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Вместе с тем в течение суток произвели обстрелы более 30 населенных пунктов. Среди них - Времовка, Новополь Донецкой области; Бурлацкое, Малиновка, Железнодорожное, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области; Гавриловка, Берислав, Веселое, Антоновка Херсонской области и город Херсон.

В населенном пункте Кабичевка Луганской области получено распоряжение российской оккупационной так называемой «власти» по развертыванию на территории сельского дома культуры военного госпиталя для оккупантов на 40 койкомест. В новое медицинское учреждение захватчиков к концу недели планируется прибытие российских военных врачей.

Противник продолжает использовать гражданское население временно захваченных территорий в собственных целях, прикрываясь «живым щитом». Так, в городе Скадовск Херсонской области, по состоянию на 18 апреля, российские оккупанты начали заставлять всех коллаборантов и сотрудничающих с ними подписать обязательства по запрету выезда за пределы района.

Авиация Сил обороны Украины в сутки нанесла 7 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 2 склада боеприпасов противника.

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