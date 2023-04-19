Украинские военные показали, как разгромили российских минометчиков
- 19.04.2023, 18:36
Видеофакт.
Сегодня, 19 апреля, украинские бойцы показали, как они сражаются с российскими минометчиками.
Об этом сообщает ОК «Север».
«Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского разгромили вражеских минометчиков», - сообщили в командование.
Военные рассказали, что аэроразведчики 30 ОМБр вовремя обнаружили врага, который собирался ударить по украинским позициям из минометов, и скорректировали огонь артиллерии.