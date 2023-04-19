закрыть
19 апреля 2023, среда, 19:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинские военные показали, как разгромили российских минометчиков

  • 19.04.2023, 18:36
Украинские военные показали, как разгромили российских минометчиков

Видеофакт.

Сегодня, 19 апреля, украинские бойцы показали, как они сражаются с российскими минометчиками.

Об этом сообщает ОК «Север».

«Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского разгромили вражеских минометчиков», - сообщили в командование.

Военные рассказали, что аэроразведчики 30 ОМБр вовремя обнаружили врага, который собирался ударить по украинским позициям из минометов, и скорректировали огонь артиллерии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

«Белмедпрепараты» без пяти минут банкрот
«Белмедпрепараты» без пяти минут банкрот Артем Черников
І адзін у полі воін
І адзін у полі воін Міхась Скобла
Между ними, девочками
Между ними, девочками Ирина Халип
Велодорожка ведет в окопы
Велодорожка ведет в окопы Леонид Невзлин