Украинские военные показали, как разгромили российских минометчиков 19.04.2023, 18:36

Видеофакт.

Сегодня, 19 апреля, украинские бойцы показали, как они сражаются с российскими минометчиками.

Об этом сообщает ОК «Север».

«Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского разгромили вражеских минометчиков», - сообщили в командование.

Военные рассказали, что аэроразведчики 30 ОМБр вовремя обнаружили врага, который собирался ударить по украинским позициям из минометов, и скорректировали огонь артиллерии.

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