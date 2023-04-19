Буданов вручил награды бойцам спецназа, которые штурмовали Змеиный 19.04.2023, 18:51

Освобождение острова от россиян было одной из очень важных побед Украины в войне.

Главное управление разведки наградило бойцов спецподразделения СБУ «А», которые помогли Украине деоккупировать остров Змеиный.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

Награды украинским защитникам вручал начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов.

Он отметил, что освобождение Змеиного от россиян было одной из очень важных побед Украины в войне. Это позволило обезопасить Одессу и разблокировать экспорт по Черному морю.

«Все мы знаем, что это было тяжело. Но благодаря единству и слаженности всех сил безопасности и обороны Украины, в частности воинов ГУР и СБУ, мы сделали то, во что мало кто верил. Уверен, что так будет и дальше вплоть до полной победы над террористической Россией», - подчеркнул начальник ГУР.

В свою очередь глава СБУ Василий Малюк поблагодарил бойцов «А» за работу в самых горячих точках войны.

Награжденные защитники входили в штурмовые группы, которые 8 мая высадились на Змеиный с вертолетов для штурма. До этого они вместе с ГУР тренировались на одном из аэродромов Одесской, чтобы спецоперация прошла успешно.

«СБУ и ГУР разработали и провели немало общих спецопераций, изменяющих ход войны. Все они — результат нашей слаженной работы и четкого взаимодействия. Одна из таких важных спецопераций — освобождение острова Змеиный, где мы бок о бок уничтожали оккупантов», - заявил Малюк.

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