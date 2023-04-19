Экологи просят белорусов отказаться от покупки искусственных цветов на Радуницу 19.04.2023, 19:12

Они посоветовали высаживать на кладбищах многолетние растения.

Экологи просят белорусов отказаться от покупки искусственных цветов на Радуницу. Белорусские экологи сказали, сколько искусственных цветов выбрасывают ежегодно после Радуницы. Подробности озвучил во время пресс-конференции зампред Минского городского комитета ресурсов и охраны окружающей среды Дмитрий Шунькин, передает агентство «Минск-Новости».

Он обратил внимание на то, что искусственные цветы изготавливаются, как правило, из дешевых и не всегда безопасных материалов. И добавил, что на Радуницу кладбища посещают более 1,5 миллионов человек. И если треть из них купит искусственные цветы, то на могилах будет оставлено более миллиона таких цветов.

По его словам, после Радуницы на полигоны твердых коммунальных отходов по всей Беларуси вывозят каждый год более миллиона пластиковых цветов. Что касается сроков их разложения, то они составляют несколько сотен лет. А еще хуже искусственные цветы сжигать. Он пояснил, что в таком случае в окружающую среду выделяются тяжелые металлы и диоксины, которые негативно влияют на здоровье людей.

Он посоветовал высаживать на кладбищах многолетние растения, карликовые кустарники или же просто газонную траву. Что касается цветов, то можно принести живые в горшках.

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