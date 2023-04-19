В Хойникском районе минчанин застрелил зубра
- 19.04.2023, 19:24
Ему грозит 6 лет лишения свободы.
Минчанина будут судить за незаконную охоту, повлекшую причинение ущерба в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Согласно материалам дела, 33-летний обвиняемый в ноябре 2022 года охотился на участке сельскохозяйственного поля в Хойникском районе, который является зоной покоя, где охота запрещена. Он произвел не менее одного выстрела из карабина модели «Лось-7» с установленным на нем оптическим прицелом в зубра, который включен в Красную книгу.
Чтобы скрыть преступление, мужчина прицепил тушу животного при помощи троса к автомобилю и оттащил в мелиоративный канал.
Своими действиями он причинил окружающей среде ущерб на 76,8 тыс. рублей, который добровольно возместил в полном объеме.
В отношении минчанина возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 282 УК Беларуси (Незаконная охота, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере). Максимальное наказание по данной части статьи — 6 лет лишения свободы. Избранную ранее в отношении мужчины меру пресечения в виде домашнего ареста прокурор, направляя дело в суд, оставил без изменения.