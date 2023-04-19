Индия обойдет Китай и станет самой населенной страной мира 3 19.04.2023, 19:35

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Уже к лету этого года.

В ближайшие несколько месяцев Индия опередит Китай по количеству жителей и станет самой населенной страной в мире. Об этом свидетельствуют опубликованные 19 апреля данные ООН (UN’s World Population dashboard).

По прогнозу ООН, население Индии к середине 2023 года достигнет 1 млрд 428,6 млн человек, что почти на три миллиона человек больше, чем в этот момент будет жить в Китае (1 млрд 425,7 млн человек). Bloomberg отмечает, что население специальных административных районов Китая – Гонконга и Макао (а также Тайваня) – не включено ООН в эту цифру.

ООН считается самым авторитетным источником данных о численности населения стран мира. Еще одна организация, изучающая демографию – World Population Review – еще в январе 2023 года объявила, что Индия обогнала по количеству жителей Китай, писало Bloomberg.

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