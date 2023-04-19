Скончался один из авторов антилукашенковского обращения бывших военных Андрей Дечко 5 19.04.2023, 19:45

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Андрей Дечко

Ему было 46 лет.

Андрей Дечко был инженером-программистом на ОАО «Пеленг», а перед тем служил в армии — был майором запаса. В октябре 2020-го он стал одним из авторов обращения четырех бывших белорусских военных к действующим силовикам, делегатам «собрания», а также активистам независимого профсоюза. Ему было 46 лет.

Андрея Дечко задерживали в июле 2021 года, но через 10 дней выпустили из СИЗО КГБ. До самой смерти он был подозреваемым по уголовному делу.

«Андрей сильно переживал то, что происходило со страной и им самим. Да и просто был хорошим человеком. Сегодня ночью он внезапно ушел из земной жизни. Ему было 46 лет. Вечная память», — написал в соцсетях один из его бывших коллег.

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