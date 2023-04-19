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Германия передала Украине второй ЗРК IRIS-Т

  • 19.04.2023, 19:56
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Германия передала Украине второй ЗРК IRIS-Т

ЗРК повысит возможности борьбы с крылатыми ракетами РФ.

Германия передала Украине второй из четырех обещанных комплекс противовоздушной обороны IRIS-T.

Об этом 19 апреля сообщил Spiegel.

По данным СМИ, ФРГ поставила Украине IRIS-T и 16 ракет примерно 16 апреля.

Как указывает Spiegel, оставшиеся две системы ПВО должны быть доставлены к началу 2024 года – они еще не произведены. Кроме того, Украина запросила дополнительные системы, написало немецкое издание.

Получение комплекса Украиной 19 апреля в Facebook подтвердил министр обороны Украины Алексей Резников.

«Очередная установка IRIS-T, за которую мы благодарим немецких партнеров – повышает возможности борьбы с крылатыми ракетами [РФ]. IRIS, как и NASAMS, отлично себя зарекомендовали», – написал глава Минобороны Украины.

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