Завтра произойдет гибридное солнечное затмение 4 19.04.2023, 20:04

2,660

Такие затмения происходят несколько раз в столетие.

В ночь на 20 апреля, в 4.36 по минскому времени, жители планеты Земля смогут увидеть «очень редкое и странное астрономическое событие» – гибридное солнечное затмение. Об этом говорится в опубликованной 15 апреля статье в журнале Space.com.

Авторы отмечают, что гибридные солнечные затмения происходят «несколько раз в столетие».

Затмение, которое ожидается в ближайшую ночь, будет комбинацией трех более простых типов затмений: полутени (Луна отбрасывает тень на часть Земли), кольцеобразного (Луна закрывает центр Солнца, но по краям светило видно) и полного (Луна полностью закрывает Солнце), говорится в статье.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».