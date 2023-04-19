Завтра произойдет гибридное солнечное затмение

Завтра произойдет гибридное солнечное затмение4
- 19.04.2023, 20:04
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Такие затмения происходят несколько раз в столетие.
В ночь на 20 апреля, в 4.36 по минскому времени, жители планеты Земля смогут увидеть «очень редкое и странное астрономическое событие» – гибридное солнечное затмение. Об этом говорится в опубликованной 15 апреля статье в журнале Space.com.
Авторы отмечают, что гибридные солнечные затмения происходят «несколько раз в столетие».
Затмение, которое ожидается в ближайшую ночь, будет комбинацией трех более простых типов затмений: полутени (Луна отбрасывает тень на часть Земли), кольцеобразного (Луна закрывает центр Солнца, но по краям светило видно) и полного (Луна полностью закрывает Солнце), говорится в статье.