В Швеции высказали оптимистичный прогноз относительно сроков вступления в НАТО 19.04.2023, 20:14

Швецию могут принять в НАТО уже на Вильнюсском саммите.

Сегодня, 19 апреля, министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем заявил, что есть надежды, что его страна сможет присоединиться к НАТО в июле этого года.

Об этом сообщает Sky News.

Выступая во время встречи со своим сербским коллегой Ивицей Дачичем в Белграде, Бильстрем сказал, что Швеция будет поставщиком безопасности для организации.

«Мы очень, очень надеемся на включение Швеции в НАТО на Вильнюсском саммите», - добавил министр.

Заметим, что саммит глав государств и правительств членов НАТО состоится в Вильнюсе 11 и 12 июля 2023 года.

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