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SpaceX вывела на орбиту очередную партию спутников второго поколения Starlink

  • 19.04.2023, 20:18
SpaceX вывела на орбиту очередную партию спутников второго поколения Starlink

Видеофакт.

Сегодня, 19 апреля, американская аэрокосмическая компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 21 спутником второго поколения Starlink

Об этом сообщает Twitter компании.

SpaceX запустила целый ряд спутников второго поколения Starlink на низкую околоземную орбиту из космического стартового комплекса 40 на мысе Канаверал, США.

«Первая ступень Falcon 9 приземлилась на беспилотный корабль A Shortfall of Gravitas», - заявили в компании.

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