SpaceX вывела на орбиту очередную партию спутников второго поколения Starlink
- 19.04.2023, 20:18
Видеофакт.
Сегодня, 19 апреля, американская аэрокосмическая компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 21 спутником второго поколения Starlink
Об этом сообщает Twitter компании.
SpaceX запустила целый ряд спутников второго поколения Starlink на низкую околоземную орбиту из космического стартового комплекса 40 на мысе Канаверал, США.
Liftoff! pic.twitter.com/G967Qn865f— SpaceX (@SpaceX) April 19, 2023
«Первая ступень Falcon 9 приземлилась на беспилотный корабль A Shortfall of Gravitas», - заявили в компании.
Falcon 9’s first stage has landed on the A Shortfall of Gravitas droneship pic.twitter.com/0AeVWNBP3t— SpaceX (@SpaceX) April 19, 2023