SpaceX вывела на орбиту очередную партию спутников второго поколения Starlink 19.04.2023, 20:18

Видеофакт.

Сегодня, 19 апреля, американская аэрокосмическая компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 21 спутником второго поколения Starlink

Об этом сообщает Twitter компании.

SpaceX запустила целый ряд спутников второго поколения Starlink на низкую околоземную орбиту из космического стартового комплекса 40 на мысе Канаверал, США.

«Первая ступень Falcon 9 приземлилась на беспилотный корабль A Shortfall of Gravitas», - заявили в компании.

Falcon 9’s first stage has landed on the A Shortfall of Gravitas droneship pic.twitter.com/0AeVWNBP3t — SpaceX (@SpaceX) April 19, 2023

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».