Баскетболистов Беларуси не допустили к отбору на Евробаскет-2025
- 19.04.2023, 20:26
В бане оказались также российские баскетболисты.
Мужские сборные Беларуси и России по баскетболу не допустят к участию в предквалификации на чемпионат Европы 2025 года. Соответствующее решение принял исполнительный комитет FIBA.
Это решение баскетбольная ассоциация приняла в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета от 28 марта 2023 года: «Команды спортсменов с российскими и белорусскими паспортами не могут рассматриваться организаторами международных спортивных мероприятий».
Чемпионат Европы — 2025 пройдет в Латвии, Кипре, Финляндии и Польше.