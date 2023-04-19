Баскетболистов Беларуси не допустили к отбору на Евробаскет-2025 19.04.2023, 20:26

В бане оказались также российские баскетболисты.

Мужские сборные Беларуси и России по баскетболу не допустят к участию в предквалификации на чемпионат Европы 2025 года. Соответствующее решение принял исполнительный комитет FIBA.

Это решение баскетбольная ассоциация приняла в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета от 28 марта 2023 года: «Команды спортсменов с российскими и белорусскими паспортами не могут рассматриваться организаторами международных спортивных мероприятий».

Чемпионат Европы — 2025 пройдет в Латвии, Кипре, Финляндии и Польше.

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