Путин сделал Токаеву газовое предложение, которое не понравится Лукашенко 2 19.04.2023, 20:37

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РФ предложила Казахстану рекордную скидку на газ.

Россия готова продавать Казахстану газ с рекордной скидкой среди всех клиентов «Газпрома», чтобы склонить президента Касыма Жомарта-Токаева на участие в проекте нового трубопровода в Китай. Газ, который Россия готова поставлять для обеспечения севера и востока Казахстана, будет стоить «гораздо» дешевле, чем для Беларуси, заявил в среду министр энергетики Алмасадам Саткалиев, пишет The Moscow Times.

С европейскими ценами разница будет «в разы» подчеркнул он, комментируя переговоры с «Газпромом», в которых участвовали топ-менеджеры национальной газовой корпорации QazaqGaz.

Беларусь получает российский газ по $128,5 за тысячу кубометров — и это самая низкая экспортная цена в мире. Стоимость поставок в Китай по трубопроводу «Сила Сибири», официально не раскрываемая, составляет $290 за тысячу кубов, согласно оценке BCS Global Markets.

Китайский рынок отчаянно нужен «Газпрому», который в прошлом году потерял половину экспорта, отключив от поставок страны ЕС и сократив прокачку некогда крупнейшим клиентам до минимума с конца 1980-х.

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