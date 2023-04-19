США объявили о новом пакете военной помощи Украине 1 19.04.2023, 20:49

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Что в него вошло.

США сегодня, 19 апреля, объявили о предоставлении Украине нового вооружения в рамках очередного пакета военной помощи.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Президент США Джо Байден подписал меморандум о сокращении вооружений, стоимость которых достигает 325 миллионов долларов. Оружие направят на помощь Украине.

Согласно данным Пентагона, в новый пакет военной помощи Украине от США войдут:

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;

ракеты с оптическим наведением (TOW);

системы противотанкового оружия AT-4;

противотанковые мины;

боеприпасы для расчистки препятствий;

более 9 миллионов патронов к стрелковому оружию;

четыре машины материально-технической поддержки;

высокоточные авиационные боеприпасы;

испытательное и диагностическое оборудование для поддержки технического обслуживания и ремонта транспортных средств;

оборудование для обеспечения безопасности портов;

запасные части и другое полевое оборудование.

В ведомстве напомнили, что это уже 36 подобное сокращение вооружений для помощи Украине.

«Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в сфере безопасности», - подчеркивают в Пентагоне.

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