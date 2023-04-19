США объявили о новом пакете военной помощи Украине

США объявили о новом пакете военной помощи Украине1
- 19.04.2023, 20:49
- 1,880
Что в него вошло.
США сегодня, 19 апреля, объявили о предоставлении Украине нового вооружения в рамках очередного пакета военной помощи.
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
Президент США Джо Байден подписал меморандум о сокращении вооружений, стоимость которых достигает 325 миллионов долларов. Оружие направят на помощь Украине.
Согласно данным Пентагона, в новый пакет военной помощи Украине от США войдут:
дополнительные боеприпасы для HIMARS;
155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды;
ракеты с оптическим наведением (TOW);
системы противотанкового оружия AT-4;
противотанковые мины;
боеприпасы для расчистки препятствий;
более 9 миллионов патронов к стрелковому оружию;
четыре машины материально-технической поддержки;
высокоточные авиационные боеприпасы;
испытательное и диагностическое оборудование для поддержки технического обслуживания и ремонта транспортных средств;
оборудование для обеспечения безопасности портов;
запасные части и другое полевое оборудование.
В ведомстве напомнили, что это уже 36 подобное сокращение вооружений для помощи Украине.
«Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможности для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи в сфере безопасности», - подчеркивают в Пентагоне.