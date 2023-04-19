Президенты Германии и Израиля выступили с речами в годовщину восстания в Варшавском гетто 19.04.2023, 21:08

Президент Германии попросил прощения за преступления, совершенные немцами.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер попросил прощения за преступления, совершенные немцами во времена Второй мировой войны. Во время церемонии у Памятника героям гетто в Варшаве он отметил, что после войны слишком мало виновных в преступлениях в Польше предстало перед судом, передает «Польскае радыё».

«Немцы преследовали, порабощали, убивали еврейских женщин и мужчин в Европе, в Варшаве, так жестоко и бесчеловечно, что мы потеряли дар речи. То, что главный, жестокий и циничный палач, ответственный за ликвидацию гетто, – Юрген Штруп – был выходцем из города, где я родился, – историческое совпадение», - сказал президент Германии.

Он добавил, что этот факт заставил его неоднократно обращаться к теме «ада», которым было Варшавское гетто, его жертвам, дьявольскому преступнику и его сообщникам.

«Правда такова, что после войны слишком мало других преступников предстало перед судом. Я стою сегодня перед вами и прошу прощения за те преступления, которые совершили здесь немцы», - сказал глава немецкого государства.

Президент Израиля Исаак Герцог призвал к укреплению отношений между Польшей и Израилем в ходе своего первого визита в Польшу. Вместе с президентами Польши и Германии, Герцог почтил память евреев, погибших 80 лет назад во время восстания в Варшавском гетто.

19 апреля две страны подписали соглашение о возобновлении образовательных поездок израильской молодежи, и правительства Варшавы и Иерусалима надеются, что это откроет новую эру в отношениях, которые были прохладными в последние годы.

Во время памятных мероприятий в годовщину начала восстания в Варшавском гетто, Герцог заявил, что общая трагедия двух народов во время Второй мировой войны может стать основой для общего будущего и что героизм сопротивления создает платформу для важного диалога между Польшей и Израилем.

В памятных мероприятиях по случаю 80-летия восстания в Варшавском гетто также приняли участие, в частности, президент Польши Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий и представители еврейской общины.

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