ВСУ уничтожили место базирования оккупантов 19.04.2023, 21:16

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Видео.

Украинские военные продолжают отбивать атаки оккупантов по всей линии фронта и уничтожать места их базирования.

Об этом сообщает Telegram-канал Сухопутных войск.

На опубликованном видео видно, что группа россиян продвигается вдоль жилых домов. Вероятно, они пытались укрыться от украинской артиллерии.

Однако украинские военные не дают покоя оккупантам. Они точными выстрелами артиллерии уничтожили место их базирования.

«На нашей земле враг нигде не будет чувствовать себя в безопасности», - говорится в подписи под видео.

Напомним, что украинские военные за прошедшие сутки сбили два вражеских разведывательных БПЛА («Орлан-10» и «Суперкам»), а также 8 ударных беспилотников, среди которых 7 – типа «Шахед-136» и 1 «Ланцет».

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