В Гродно пешеход остановил водителя и целый час учил ПДД 2 19.04.2023, 21:23

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Но каким?

Водитель утверждает, на выезде из двора его остановил пешеход и удерживал около часа, передает «Онлайнер».

«Впереди меня мальчик с самокатом стал выходить на дорогу, спиной ко мне, — говорит автомобилист из Гродно. — Я посигналил и остановился, чтобы не было беды. Когда он ушел с дороги, я поехал дальше, но вдруг ко мне вышел мужчина (как я понял позже, отец ребенка) и перекрыл дорогу».

«Отец мальчика стал требовать оставаться на месте и выставить знак аварийной остановки, — рассказал автор видео в интервью AutoGrodno. — Он говорил, что я напугал ребенка сигналом, что я не уступил дорогу пешеходу на пешеходном переходе, которого там на самом деле нет. Еще утверждал, что я не имел права уезжать с первоначального места. В общем, все подряд. Самое интересное, что он же не видел ситуации, он шел впереди по тротуару с другой стороны дороги и спиной к ребенку».

«Так меня удерживали около часа. Нам пришлось вызвать сотрудников ГАИ, потому что в дискуссии мы уперлись в какой-то тупик. Я видел, что сотрудники ГАИ тоже не понимают его аргументов. Инспектор хотел пояснить правила ПДД ребенку, но мужчина не позволил никому общаться с ребенком. Меня в конечном итоге отпустили, а с ним еще продолжили общаться. Не знаю, чем это завершилось. Возможно, меня еще будут вызывать в ГАИ для окончательного разбирательства. Не понимаю, какие вопросы возникли ко мне у мужчины, какие пункты ПДД были нарушены», — заключает водитель.

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