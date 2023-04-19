Стамбул окутали гигантские валовые облака 1 19.04.2023, 21:32

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С турецком городе на несколько минут стало совершенно темно.

Валовые облака окутали турецкий Стамбул во вторник, 18 апреля. В городе по этой причине на несколько минут стало совершенно темно. Об этом сообщает местный телеканал ТRТ, который также выложил соответствующее видео.

Утром минувшего дня в Стамбуле было солнечно, однако ближе к полудню начался ливень, отмечает СМИ. Перед его началом над городом появился «грозовой воротник», после чего вокруг стало темно. Природное явление длилось не более семи минут.

В среду, 19 апреля, местные жители отмечают, что в городе ясная погода.

Валовые облака чаще всего формируются на границе атмосферных фронтов на переднем крае грозы ввиду ротации воздушных масс, которые связаны с морским бризом.

Атмосферный фронт — переходная зона в тропосфере между смежными воздушными массами с разными физическими свойствами.

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