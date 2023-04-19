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США провели испытательный пуск баллистической ракеты Minuteman III

  • 19.04.2023, 21:52
  • 1,214
США провели испытательный пуск баллистической ракеты Minuteman III

Максимальная дальность полета такой ракеты достигает 13 тысяч км.

В среду, 19 апреля, американские военные провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боевой части.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на пресс-службу Военно-воздушных сил США.

Запуск баллистической ракеты происходил с базы космических сил Ванденберг, штат Калифорния.

Сообщается, что Minuteman III была оснащена одной тестовой возвращаемой ракетой.

«Этот испытательный запуск является частью рутинной и периодической деятельности, призванной продемонстрировать, что силы ядерного сдерживания США безопасны, надежны и эффективны для сдерживания угроз XXI века и успокоения наших союзников», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что подобные испытания проводились уже более 300 раз, и это испытание не является результатом текущих мировых событий.

Minuteman III относится к МБР семейства «Минитмен». Максимальная дальность полета достигает 13 тысяч км.

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