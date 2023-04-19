США провели испытательный пуск баллистической ракеты Minuteman III
- 19.04.2023, 21:52
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Максимальная дальность полета такой ракеты достигает 13 тысяч км.
В среду, 19 апреля, американские военные провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III без боевой части.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на пресс-службу Военно-воздушных сил США.
Запуск баллистической ракеты происходил с базы космических сил Ванденберг, штат Калифорния.
Сообщается, что Minuteman III была оснащена одной тестовой возвращаемой ракетой.
«Этот испытательный запуск является частью рутинной и периодической деятельности, призванной продемонстрировать, что силы ядерного сдерживания США безопасны, надежны и эффективны для сдерживания угроз XXI века и успокоения наших союзников», - говорится в сообщении.
При этом отмечается, что подобные испытания проводились уже более 300 раз, и это испытание не является результатом текущих мировых событий.
Minuteman III относится к МБР семейства «Минитмен». Максимальная дальность полета достигает 13 тысяч км.
A joint team of Air Force Global Strike Command Airmen and Navy aircrew launched an unarmed Minuteman III intercontinental ballistic missile equipped with one test re-entry vehicle April 19 at 05:11 a.m. Pacific Time from Vandenberg SFB, Calif. pic.twitter.com/eRzwNKulYa— Vandenberg Space Force Base (@SLDelta30) April 19, 2023