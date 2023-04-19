В Могилеве массово умирают чайки 3 19.04.2023, 22:10

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Что может быть причиной?

Умерших и больных птиц на берегах Святого озера, которое уже длительное время считается зоной экологического бедствия, заметили горожане и забили тревогу. На других водоемах города гибели птиц не замечено.

Санитарно-эпидемиологические службы выясняют причину гибели чаек, а коммунальщики собирают птичьи тельца для утилизации.

Существуют мнения, что птицы на озере мрут от эпидемии «птичьего гриппа» и заразной болезни Ньюкасла, которая травмирует внутренние органы, нервную и дыхательную системы птиц.

Ходят слухи и об умышленном отравлении. Это мог сделать тот, кому надоели на озере чайки.

«Все эти причины верны, но почему в таком случае умирают только чайки? Может, потому, что едят рыбу, которая в свою очередь потребляет то, что делает ее ядовитой. Нужно искать причину в цепочке птичьего питания. Если специалисты подтвердят такую гипотезу, то проблема куда серьезнее, чем представляется…» — комментирует ситуацию «Нашай Ніве» экологический активист Святослав.

Чайки на Святом озере умирали и раньше, но в этом году масштаб их гибели значительно увеличился. Тельца птиц находят на местных пляжах, чего в прошлые годы не было.

Колония чаек гнездится на острове посреди озера. Это небольшая заболоченная площадка, не доступная людям без специального снаряжения.

Птицы называются одной из причин загрязнения озера. Не единожды озвучивались предложения ликвидировать остров, чтобы избавить водоем от «птичьей фермы». Птицы якобы разносят бактерии.

В 2012 году Святое озеро с чайками признавалось самым чистым водоемом в городе. Но уже тогда говорили о приближении экологических проблем.

Существовали варианты очистки озера. Свои услуги предлагали даже немецкие специалисты. Но цена была неподъемная для городского бюджета. Чиновники надеялись, что проблемы исчезнут сами.

В 2014-м и в последующие годы из-за загрязнения воды на озере запрещалось купаться и даже подходить к воде. В зной водоем покрывался грязью, у берегов собиралось твердое органическое вещество.

В 2016 году стали говорить о Святом озере как о зоне экологического бедствия. Отмечалось, что за долгие годы на дне накопилось много вредных отходов, которые во время прогревания воды разлагаются. Выражалась обеспокоенность здоровьем рыбы.

Ежегодно повторялось: следует очищать озеро. Денег, однако, не было.

Спасание озера требовало и общественность. Под призывом срочной очистки водоема подписалось более 6 тысяч жителей прилегающего к нему района. На обращение чиновники отписали, что ситуация под контролем.

Активисты-экологи причиной загрязнения озера называли туалеты прилегающих частных усадеб поселка Гребенево. Они доказывали, что через грунт годами просачивались элементы азота и фосфора, которые и привели к разрастанию вредных микроорганизмов. Кроме того, озеро страдает от стоков поверхностных вод.

Святое озеро — памятник природы. Оно самое глубокое на Могилевщине. Глубина до 20 метров. Впервые в исторических хрониках упоминается в 1643 году. Более пяти десятков лет назад водоем был небольшой. Когда началась индустриализация здешних мест с массовым возведением жилья, из озера брали песок. Оно значительно увеличилось как размерами, так и глубиной. Вода в озере не циркулирует. Когда-то, по словам жителей Гребенева, водоем был соединен небольшой речушкой с Днепром. Ее ликвидировали мелиораторы.

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