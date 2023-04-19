В РФ переписали учебники по истории 6 19.04.2023, 22:15

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Из учебников убрали упоминания Киева как столицы Киевской Руси.

Из российского школьного учебника Окружающий мир для учеников четвертых классов убрали несколько упоминаний Киева как столицы Киевской Руси.

На это обратило внимание «Медиазона».

Журналисты сравнили учебник, изданный в этом году издательством Просвящение, с его предварительной версией — и выяснилось, что если в издании 2021 князь Владимир крестил народ в Киеве, то в новом издании он сделал это просто «в столице».

Кроме того, если в предыдущем учебнике «после смерти Олега в Киеве стал править князь Игорь», а автором летописи Повесть временных лет значился «монах Киево-Печерского монастыря Нестор», то в новом учебном пособии Игорь стал править Русью без указания города, а Нестор стал просто монахом, без уточнения места, где жил и работал.

Журналисты также обратили внимание на то, что в учебнике истории России для учеников шестого класса изменилась дата, которая считается моментом основания Руси как государства. В редакции 2016 этой датой значится 882 год, «когда Олег объединил Новгород и Киев», а в новой редакции — 862 год, когда Рюрик был призван на княжество в Новгород.

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