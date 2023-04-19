Соболенко вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Штутгарте 5 19.04.2023, 22:19

Арина Соболенко

Недавно теннисистка дистанцировалась от Лукашенко.

На теннисном турнире в Штутгарте белоруска Арина Соболенко (2-е место в WTA) вышла в четвертьфинал.

В 1/8 финала она выиграла у Барборы Крейчиковой из Чехии (12) — 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 17 минут.

В прошлом году Соболенко вышла в финал этого турнира, но ее победила польская теннисистка Ига Свёнтек — 6:2, 6:2.

Как сообщал Charter97.org, Соболенко решила дистанцироваться от Лукашенко.

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