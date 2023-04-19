Почему батарея вашего iPhone быстро разряжается? 1 19.04.2023, 23:02

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Шесть причин, которые могут влиять на это.

Почему так быстро разряжается батарея вашего iPhone и как это исправить Да, вы можете продлить время автономной работы вашего iPhone без ущерба для его функциональности.

Смартфоны — это уже необходимость в нашей жизни, поэтому важно максимально эффективно использовать их аккумуляторы. Есть несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы увеличить время работы батареи iPhone, если вы устали постоянно их заряжать.

Если по какой-либо причине вы также видите, что батарея вашего iPhone быстро разряжается, тогда мы предлагаем вам сначала следовать следующим общим советам по эффективности в соответствии с рекомендациями Apple, которые подходят для всех устройств iOS, включая iPad, пишет «Новое время».

Может быть, несколько причин, почему быстро разряжается аккумулятор iPhone. Вот несколько самых распространенных:

Яркость экрана

Если яркость экрана слишком высока, это может потреблять много заряда. Вы можете вручную настроить уровень яркости на iPhone или включить функцию автоматической яркости, которая регулирует свет экрана в зависимости от условий окружающего освещения.

iPhone имеют режим энергосбережения, который можно включить для экономии заряда аккумулятора. Эта функция снижает производительность телефона, ограничивает использование приложения и уменьшает уровень яркости экрана. Можно настроить параметры режима энергосбережения в соответствии со своими потребностями.

Программы, работающие в фоновом режиме

Если у вас есть несколько приложений, работающих в фоновом режиме, они могут тратить заряд аккумулятора. Попробуйте закрыть все неиспользуемые приложения или отключить фоновое обновление приложений.

Выключите Wi-Fi, Bluetooth и службы определения местоположения

Wi-Fi, Bluetooth и службы определения местоположения, например Карты, являются одними из тех сервисов, которые больше всего тратят батареи вашего телефона.

Выключение их при неиспользовании может значительно продлить срок службы батареи телефона. Вы также можете включить режим полета, когда гаджет не используется, чтобы сэкономить заряд аккумулятора.

Проверьте исправность батареи

Со временем емкость аккумулятора может уменьшиться, что может привести к сокращению срока службы батареи. Вы можете проверить состояние аккумулятора в приложении «Настройки» в разделе «Аккумулятор» > «Состояние аккумулятора».

Старое программное обеспечение

Основным способом поддержания заряда батареи iPhone является обновление операционной системы устройства. Со временем ваш iPhone получает обновление программного обеспечения, улучшающее его скорость и производительность. Это сохраняет аккумулятор в хорошем состоянии в течение длительного времени.

Кроме того, эти обновления часто содержат новые функции сохранения заряда аккумулятора. Например, ввод экранного времени в одном из обновлений помогает отслеживать, сколько времени пользователи проводят на своих устройствах и какими программами они пользуются чаще всего. Затем пользователи могут скорректировать свои ежедневные привычки, чтобы не тратить слишком много времени на телефон.

Не используете темный режим

Использование темного режима на вашем телефоне может помочь сэкономить заряд аккумулятора, особенно если телефон имеет OLED-экран, они потребляют меньше энергии для отображения черных пикселей, поэтому использование темного режима может продлить срок службы аккумулятора.

Конечно вы можете использовать темный режим на своем iPhone, если хотите. Темный режим — это вариант отображения, использующий темную цветовую схему вместо светлой, что может уменьшить нагрузку на глаза в условиях слабого освещения и сэкономить время работы батареи на устройствах с дисплеями OLED или AMOLED.

Лучшие методы поддержания заряда вашего iPhone

К сожалению, невозможно остановить процесс ухудшения аккумуляторов iPhone со временем. В конце концов, в iPhone до сих пор используются литий-ионные батареи, которые, естественно, ухудшаются при использовании.

Многие люди заряжают свои телефоны на ночь, поскольку это самый удобный вариант. Однако это может быть плохой идеей, так как чрезмерная зарядка iPhone может привести к повреждению батареи и сокращению срока ее службы.

Это означает, что ваш iPhone производит большую часть ночи на 100% заряде, что плохо сказывается на состоянии его аккумулятора.

Но выход представляет собой встроенную оптимизированную функцию зарядки аккумулятора, которая помогает поддерживать заряд аккумулятора вашего iPhone.

Вы можете включить его, перейдя в «Настройки">"Аккумулятор» >«Исправность аккумулятора» и включив " Оптимизированная зарядка аккумулятора". Если вы снимаете телефон с зарядки примерно в одно и то же время каждый день, ваш iPhone будет изучать этот шаблон и не будет заряжаться до 100% до тех пор, пока вам это не понадобится.

Кроме того, что ваш iPhone будет работать дольше, сохранение заряда батареи может устранить замедление, сбои приложений и т. д. Следовательно, воспользуйтесь этими советами, чтобы убедиться, что аккумулятор вашего iPhone будет дольше оставаться исправным. И если ничего не помогает, все равно не нужно покупать новый iPhone, потому что Apple может заменить батарею вместо вас. Если ни одно из этих решений не помогло, вы можете подумать о замене батареи и обратиться к специалистам.

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