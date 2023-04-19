Юревич возглавит брестское «Динамо»
- 19.04.2023, 23:29
Последним местом работы Юревича была юношеская сборная Беларуси.
Пост главного тренера брестского «Динамо» займет 43-летний белорусский специалист Александр Юревич. Вчера было объявлено, что брестчане расторгли контракт с занимавшим эту должность Игорем Криушенко.
Последним местом работы Юревича была юношеская (U-17) сборная Беларуси, отмечает football.by.
После четырех туров брестское «Динамо» занимает последнюю строчку в турнирной таблице, не набрав пока ни одного очка и не забив ни одного гола.