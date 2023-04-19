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Юревич возглавит брестское «Динамо»

  • 19.04.2023, 23:29
Юревич возглавит брестское «Динамо»
Александр Юревич

Последним местом работы Юревича была юношеская сборная Беларуси.

Пост главного тренера брестского «Динамо» займет 43-летний белорусский специалист Александр Юревич. Вчера было объявлено, что брестчане расторгли контракт с занимавшим эту должность Игорем Криушенко.

Последним местом работы Юревича была юношеская (U-17) сборная Беларуси, отмечает football.by.

После четырех туров брестское «Динамо» занимает последнюю строчку в турнирной таблице, не набрав пока ни одного очка и не забив ни одного гола.

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