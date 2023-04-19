В Гомеле и Мозыре зафиксирована яркая вспышка 1 19.04.2023, 23:48

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Что это было?

Наблюдатели заметили световой всполох: желто-синего или желто-зеленого цвета. Из Гомеля вспышка наблюдалась в направлении юга, в Мозыре – в юго-восточном направлении. Этот эффект был заметен около трех секунд, передает «Флагшток».

Примерно в то же время над Киевом множество людей зафиксировали мощную вспышку над городом. Киевская областная влоенная администрация (ОВА) немного позже сообщила в Telegram, что в небе над Киевщиной обнаружили воздушную цель.

«Силы ПВО наготове», - добавили в обладминистрации.

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