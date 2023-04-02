Шмыгаль: Буча может стать местом проведения международного трибунала над РФ 2.04.2023, 1:10

Россия и ее руководство должны заплатить за совершенное зло.

Город Буча в Киевской области должен рассматриваться как одно из мест проведения международного трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины, где будут судить тех, кто отдавал приказы и их выполнял, в том числе высшее руководство России.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время Бучанского саммита.

«Когда в 1945 году союзники выбирали место для суда над нацизмом, то остановились на Нюрнберге. Потому что там ковалась преступная идеология. Когда мы будем выбирать площадку для процесса, Буча должна рассматриваться как один из вариантов. Ведь именно здесь, как подчеркнул президент Украины, впервые проявилась вся преступная сущность путинского режима и российской оккупации», — заявил Шмыгаль.

Он убежден, что только справедливость и правосудие смогут исцелить раны Бучи.

«Сегодня ни у кого нет сомнений, что Россия и ее руководство должны заплатить за совершенное зло. Заплатить свободой, заплатить денежными средствами, заплатить статусом страны-изгоя. В настоящее время Украина вместе с международными партнерами работает над созданием специального международного трибунала. Далее — конфискация замороженных на Западе российских активов и передача этих ресурсов на восстановление Украины», — подчеркнул украинский премьер.

Шмыгаль добавил, что нужны еще более мощные санкции, чтобы не повторились новые Бучи, а у России иссякли ресурсы на ведение войны против Украины.

31 марта состоялся Бучанский саммит, который вел президент Украины Владимир Зеленский, с участием президента Молдовы Майи Санду, президента Польши Анджея Дуды, президента Литвы Гитанаса Науседы, президента Эстонии Алара Кариса, премьер-министров Словакии, Словении и Хорватии, а также других мировых лидеров.

Участники Бучанского саммита приняли декларацию, в которой поддержали привлечение к ответственности виновных в российских военных преступлениях в Украине.

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