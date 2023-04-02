Лайма Вайкуле эффектно поставила Скабееву на место

Лайма Вайкуле эффектно поставила Скабееву на место1
- 2.04.2023, 8:18
- 9,528
Пропагандистке указали на серьезную проблему с головой.
Певица Лайма Вайкуле прокомментировала нападки пропагандистки Ольги Скабеевой на юмориста Максима Галкина, передает glavred.info.
По словам артистки, Скабеева просто не понимает юмор.
«Про Максима сказала Марьяна или Скабеева — не помню. Киркоров, колготки, что-то такое. Неужели это такой юмор? А я думаю, им далеко до интеллекта, до знаний и вообще до понимания юмора Максима Галкина!», - заявила Вайкуле.
Лайма уверяет, что Галкин никого не оскорблял, а его высказывания в адрес ведущей и певца — прекрасный пример очень тонкой сатиры.
«Он глубоко образованный, умница, талантливый человек, поэтому это была шутка, прекрасная шутка, а они очень возмутились. Пусть они делают свое дело, а Максим будет делать свое», - заявила Вайкуле.