Лайма Вайкуле эффектно поставила Скабееву на место 1 2.04.2023, 8:18

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Пропагандистке указали на серьезную проблему с головой.

Певица Лайма Вайкуле прокомментировала нападки пропагандистки Ольги Скабеевой на юмориста Максима Галкина, передает glavred.info.

По словам артистки, Скабеева просто не понимает юмор.

«Про Максима сказала Марьяна или Скабеева — не помню. Киркоров, колготки, что-то такое. Неужели это такой юмор? А я думаю, им далеко до интеллекта, до знаний и вообще до понимания юмора Максима Галкина!», - заявила Вайкуле.

Лайма уверяет, что Галкин никого не оскорблял, а его высказывания в адрес ведущей и певца — прекрасный пример очень тонкой сатиры.

«Он глубоко образованный, умница, талантливый человек, поэтому это была шутка, прекрасная шутка, а они очень возмутились. Пусть они делают свое дело, а Максим будет делать свое», - заявила Вайкуле.

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