Куда исчезла вдова Макея? 2 2.04.2023, 8:20

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Такое не могло произойти без ведома Лукашенко.

После смерти министра иностранных дел Владимира Макея его вдова, актриса Вера Полякова, похоже, попала в опалу. Она исчезла с телеэкранов. Источники «Нашай Нівы» говорят, что такое не могло произойти без ведома Александра Лукашенко.

Вера Полякова исчезла с телевидения. Еще незадолго до 26 ноября 2022 года, дня смерти Макея, она часто вела программу ОНТ «Наше утро».

Сейчас Полякова в эфире больше не появляется. У Александра Серебренникова другая коллега — Любовь Черкашина, член исполкома белорусского Национального олимпийского комитета (НОК), которая — интересное совпадение — продвинулась в карьере во времена правления в НОК Максима Рыженкова, который позже стал антагонистом Макея в госаппарате.

Также, как стало известно, Вера Полякова больше не ведет мероприятий для режимного истеблишмента.

«А близкие к режиму бизнесмены, ранее поддерживавшие Театр юного зрителя, которым руководит Полякова, стали отказывать в просьбах поддержки тех или иных проектов. Интересное совпадение», — сказал «Нашай Ніве» человек из театральной сферы.

Актриса продолжает выступать вместе с театральным проектом «ТриТформаТ», на днях труппа ездила в Березу показывать спектакль «Каренина».

«Без ведома Лукашенко, а скорее всего — и по прямому распоряжению, Полякова не могла быть отправлена в опалу сразу после смерти Макея», — сказал изданию один из сведущих собеседников.

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